Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Flächenbrand durch illegale Müllverbrennung

Bild-Infos

Download

Martinstein (ots)

Am 26.08.2020 gegen 08:25 Uhr bemerkten Zeugen eine Rauchentwicklung in der Gemarkung Martinstein. Die vor Ort eingesetzte Feuerwehr konnte eine Feuerstelle sowie etwa 500 Quadratmeter Grünfläche eines Weinberges rasch ablöschen. Offensichtlich verbrannten bislang unbekannte Täter diversen Papiermüll in einem Ablaufschacht für Niederschlagswasser. Durch Funkenflug geriet die angrenzende Grünfläche in Brand. Hierbei entstand an den betroffenen Reben ein Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell