Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nach Parkrempler geflüchtet - Hinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots)

In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde am Montag ein auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrums in der Kapellenstraße unweit des REWE-Marktes geparkter schwarzer B-Klasse-Mercedes von einem noch unbekannten Fahrzeug am hinteren rechten Radlauf gestreift. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 8577047).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell