Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an PKW

Kirn (ots)

Bereits am 19.08.2020, in der Zeit von 09:00 bis 21:00 Uhr, wurde auf dem öffentlichen Parkplatz eines Geschäfts in der Übergasse in Kirn, ein parkend abgestellter PKW (VW Polo, grau) beschädigt. Der PKW wies bei Rückkehr der Geschädigten einen tiefen Lackkratzer auf der rechten Seite auf, welcher sich fast über die gesamte Fahrzeuglänge zog. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560)

