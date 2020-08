Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl eines Fahrrads

Bad Sobernheim (ots)

In der Zeit vom 17.08.2020, 15:00 Uhr bis 18.08.2020, 11:00 Uhr, wurde in Bad Sobernheim auf dem Gelände des Hotels Bollants im Park, ein an einem Fahrradständer angeschlossenes Trekkingrad entwendet. Das Fahrrad hatten einen Wert von ca. 500 Euro. Ob sich aus den Aufnahmen der Überwachungskameras Ermittlungsansätze ergeben, kann erst nach Auswertung festgestellt werden. Zeugenhinweise werden an die Polizei in Kirn (06752-1560) erbeten.

