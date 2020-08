Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Brand einer Jagdhütte

Waldgebiet Gemarkung Kirnsulzbach (ots)

Am 12.08.2020 gegen 18:00 Uhr wurde durch eine Anwohnerin von Kirnsulzbach eine Rauchsäule im Waldgebiet zwischen ihrem Wohnort und Bergen gemeldet. Es stellte sich heraus, dass eine Jagdhütte in genanntem Waldgebiet in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand mit 14 Kräften ablöschen. Personen wurden nicht geschädigt. Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben getätigt werden. Naheliegend ging der Brand jedoch vom örtlichen Sturmgeschehen aus.

