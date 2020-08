Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wasserdiebstahl am Hydrant

Kirn (ots)

Am Abend des 10.08. wurde der Polizei gemeldet, dass eine Privatperson in der Jakob-Müller-Straße einen Schlauch an den öffentlichen Hydranten angeschlossen hat. Die Polizei kann vor Ort dann tatsächlich feststellen, dass ein Hausbewohner eine Schlauchleitung vom Unterflurhydranten über die Fahrbahn bis auf sein Grundstück gelegt hatte. Das Geschehen hatte er mittels herangestellter Mülltonnen und seines geparkten Autos zu verdecken versucht. Das andere Ende des Schlauches führte in seinen neu angeschafften Swimmingpool, welcher 13 Kubikmeter fasst und bereits nahezu randvoll war. Der Wasserzapfer gab sich ahnungslos und unwissend. Nachdem die Polizei den Hydranten wieder abgestellt hatte wurden die Tatwerkzeuge wie Standrohr und Schieberschlüssel beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

