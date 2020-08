Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Herbeiführen einer Brandgefahr

Ein 32-jähriger Mann aus Mainz betreibt ein Grillfeuer in einem Standgrill auf einem privaten Wiesengrundstück an der B421 in unmittelbarer Waldrandnähe. Hierbei entzündet sich auch die umliegende Grasfläche und das Feuer entwickelt sich binnen kurzer Zeit zu einem sogenannten Flächenbrand. Die herbeigerufenen Feuerwehren der umliegenden Ortsgemeinden können den Brand kurz vor dem Erreichen des Waldes ablöschen. Bei ungehindertem Fortgang hätte sich der Brand in die angrenzende Gemarkung (Soonwald) entwickelt und einen nicht zu ermessenden Schaden verursacht.

Angesichts der aktuellen Trockenheit warnen Feuerwehr und Polizei dringend davor, offene Feuer zu betreiben.

