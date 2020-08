Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Ruhebank angekokelt - Hinweise erbeten

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Standfuß einer an der Auffahrt zur Kyrburg befindlichen hölzernen Ruhebank in Brand gesetzt. Am Brandort wurde eine Propangaskartusche gefunden. Die Polizeiinspektion Kirn erbittet sachdienliche Hinweise.

