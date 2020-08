Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mühle verwüstet und Kleintraktor gestohlen

Kirn (ots)

In einer unbewohnten Mühle an der L 182 zwischen Kirn und Heimweiler wurde im Zeitraum vom 18. bis 27.07.2020 das gesamte Mobiliar verwüstet. Unbekannte hebelten mit Brachialgewalt eine einbruchshemmende Tür auf und entwendeten aus einer Scheune einen roten Kleintraktor der Marke Yanmar mit Gabel und Mulchgerät. Bereits Anfang März drangen Unbekannte in die Mühle ein, ohne jedoch Schaden anzurichten. Hinweise zu dem auffälligen Kleintraktor oder dem Abtransport des Arbeitsgerätes bitte an die Polizei Kirn!

