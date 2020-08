POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer - Fahrzeug flüchtig

Polizeiinspektion Kirn

Am Mittwoch den 05.08.2020 gegen 17 Uhr kam es auf der Bundesstraße 41 in Höhe der Auffahrt Bad Sobernheim - Steinhardt in Fahrtrichtung Idar-Oberstein zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Kraftfahrzeugen. Ein weißer Kastenwagen unbekannten Modells befuhr zu diesem Zeitpunkt zunächst die rechte Fahrspur der B 41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. In Höhe der Auffahrt Bad Sobernheim - Steinhardt wechselte der Kastenwagen auf die linke Fahrspur ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein auf der linken Fahrspur befindlicher Fiat Doblo musste hierdurch stark abbremsen. Der nachfolgende Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Fiat Doblo auf. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Weitere Verkehrsunfallbeteiligte blieben glücklicherweise unverletzt. Der Fiat Doblo musste durch ein Abschleppunternehmen von der Fahrbahn verbracht werden. Diese war für mehr als 2 Stunden gesperrt. Der weiße Kastenwagen entfernte sich ohne Kollision und daher ohne Sachschaden unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und insbesondere zu dem flüchtigen weißen Kastenwagen geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.

