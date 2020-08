Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl aus Altkleidercontainer - auf frischer Tat ertappt

Kirn (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr zwei Männer, die sich in verdächtiger Weise an den auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Kallenfelser Straße aufgestellten Altkleidercontainern zu schaffen machten. Die Dame verständigte unmittelbar die Polizei, welche wenige Minuten später die beiden verdächtigen Personen, einen 39-jährigen und einen 40-jährigen Mann, vor Ort antreffen konnte. Die beiden in der Region wohnenden Männer hatten bereits einen mit Altkleidern gefüllten Sack aus einem der Container gezogen und verstrickten sich in Widersprüche. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell