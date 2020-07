Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mehrere Heuballen verloren

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kellenbach, B421 (ots)

Am 30.07.2020, gegen 11.50 Uhr befuhr der 53jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine samt Anhänger die B421 aus Richtung Simmertal kommend in Fahrtrichtung Kellenbach. Aufgrund unzureichender Ladungssicherung verlor der Fahrer in einer Kurve zunächst zwei große Heuballen von der Ladefläche. Etwa einen Kilometer weiter rollte ein weiterer Heuballen auf die Bundesstraße. Bei dem Sturz auf die Fahrbahn platzten die Heuballen auf und das Heu verteilte sich über einen Großteil der Fahrbahn. Glücklicherweise kam es nicht zu einer Schädigung anderer Verkehrsteilnehmer.

Als der Traktorfahrer seinen "Verlust" merkte stellte er seinen Anhänger auf einem Parkplatz ab und fuhr zurück. Unter polizeilicher Aufsicht und Absicherung des fließenden Verkehrs räumte er zusammen mit einem weiteren Helfer die Fahrbahn wieder frei.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er wurde angehalten seine Ladung ordnungsgemäß gegen Herabfallen bzw. Verrutschen zu sichern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell