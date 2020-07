Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Randalierer in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am Montagabend kam es in Kirn nach 21:30 Uhr, ausgehend vom Parkplatz des REWE-Marktes, zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen / Heranwachsenden. Die Personen zogen im Anschluss durch die Schulstraße am Hahnenbach vorbei in Richtung Innenstadt. Hierbei wurde an einem in der Schulstraße geparkten Pkw ein Außenspiegel abgetreten. Zeugen des Geschehens mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

