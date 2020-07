POL-PIKIR: Trau, schau, wem - Teile eines Carports gestohlen.

Polizeiinspektion Kirn

Am 27.07.2020, gegen 12:00 Uhr erschienen zwei unbekannte Frauen (ca. 35 und 45 Jahre alt) mit einem 7,5 t. Mietfahrzeug der Fa. Buchbinder in der Stettiner Straße in Kirn. Die Frauen fragten zwei in der Straße arbeitende Männer, ob diese ihnen helfen könnten Holzbalken und Seitenteile, welche in einer Hauseinfahrt lagen einzuladen. Die Frauen schilderten, dass man diese Holzteile über ebay-kleinanzeigen erstanden hätte, alle Formalitäten erledigt seien, man extra mit einem ausreichend großen Transportfahrzeug aus Kaiserslautern gekommen sei und nun die Verkäufer nicht zuhause seien. Die Männer zeigten sich hilfsbereit und luden die Holzteile zusammen mit den Frauen in das Fahrzeug. Nachbarn und auch die Eigentümerin des Holzes sahen dem Treiben kurz zu, dachten sich aber aufgrund der Selbstverständlichkeit, mit der die Personen agierten nichts dabei. Die erwähnte Eigentümerin des Holzes registrierte in dem Moment gar nicht, dass es sich bei den verladenen Teilen um jene aus ihrer Einfahrt handelte. Als gegen 17.30h der Mann, des in dem Anwesen lebenden Paares nach Hause kam, fiel diesem sofort auf, dass ein Großteil des Konstruktionsholzes, eines in der Einfahrt gelagerten Carports, welches demnächst mal aufgebaut werden sollte, nicht mehr vorhanden war. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf einen dreistelligen Betrag im unteren Bereich. Weitere Zeugenhinweise insbesondere hinsichtlich des Kennzeichens des Transportfahrzeugs werden an die Polizei in Kirn (06752-1560) erbeten.

