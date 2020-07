Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl von Seilzug

Kirn (ots)

In der Nacht vom 16.07 auf den 17.07.20 wurde an dem Anwesen Dhauner Straße 27 in Kirn ein montierter Seilzug entwendet. Täterhinweise bitte an die Polizei Kirn unter 06752-1560

