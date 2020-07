Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Berschweiler bei Kirn (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr eine dreiköpfige Motorradgruppe die L184 von Rudolfshaus in Richtung Bruschschied. Die beiden ersten Motorräder überholten vor einer Rechtskurve einen vorausfahrenden Pkw. Der Dritte aus der Gruppe hatte ebenfalls noch überholt, hiernach jedoch seinen Geschwindigkeitsüberschuss falsch eingeschätzt. Deswegen kam der 67-jährige Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in der sich anschließenden Rechtskurve zu Fall und rutschte mit seinem Krad unter der Leitplanke durch. Er zog sich lediglich leichte Verletzungen zu.

