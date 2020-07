Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots)

In der Zeit zwischen dem 09.07.2020, 15:00 Uhr und dem 10.07.2020, 16:30 Uhr kam es in der Straße "Meckenbacher Weg" zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich streifte ein LKW beim Vorbeifahren in Richtung der B41 die Steinmauer eines Einfamilienhauses. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 06752-156-0 zu melden.

