POL-PIKIR: Vandalismus im Landkreis Bad Kreuznach geht weiter; Zeugenaufruf

In der Nacht von Mittwoch, den 08.07.2020 auf Donnerstag, den 09.07.2020 kam es diesmal im Dienstgebiet der PI Kirn zu Sachbeschädigungen an Bushaltestellen. Hier war die Ortsgemeinde Odernheim am Glan Ziel der bislang unbekannten Täter. An den Bushaltestellen in der Staudernheimer Straße und Rehborner Straße wurde jeweils die hintere Glasscheibe eingeschlagen bzw. eingeworfen. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. In den letzten Tagen kam es vermehrt im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach zu gleichgelagerten Taten.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung zur Aufklärung dieser gemeinschädlichen Straftaten unter der 06752-156-0.

