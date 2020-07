Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort; Zeugen gesucht!

Kirn (ots)

Am Donnerstag, den 09.07.2020 kam es gegen 12:40 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt entfernte. Eine Passantin konnte zufällig beobachten, wie ein ca. 30-jähriger Fahrer eines silberfarbenen Peugeots beim Ausparken einen hinter sich stehenden Toyota beschädigte. Daraufhin informierte die Zeugin die 33-jährige Besitzerin des Toyota, woraufhin diese die Polizei informieren wollte. Unvermittelt nahm der Unfallverursacher die an seinem PKW angebrachten französischen Kennzeichen ab und fuhr in Richtung Oberhausen davon. Die sofort nach ihm eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Jedoch verdichteten sich Hinweise darauf, dass der Flüchtige Bezüge nach Oberhausen hat. Daher werden potenzielle Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

