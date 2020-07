Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trunkenheitsfahrt

Bad Sobernheim (ots)

Am Donnerstagvormittag des 09.07.2020 gegen 08:50 Uhr konnte ein 63-jähriger VW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Der aus Meddersheim stammende Mann war zunächst in Bad Sobernheim einem Kirner Polizeibeamten, welcher privat in der Monzinger Straße unterwegs war, aufgefallen. Daraufhin konnte die Streife den Fahrer im alkoholisierten Zustand kontrollieren und in seiner Atemluft fast 1,5 Promille messen. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Im Kirner Krankenhaus musste der 63-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem muss sich der Fahrer in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

