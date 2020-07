Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Hahnenbach (ots)

Am 07.07.2020 gegen 21.00 Uhr wird im Rahmen einer Verkehrsunfallfluchtaufnahme in Hahnenbach eine weitere Verkehrsunfallflucht mitgeteilt. So beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich bei einem Wendemanöver, eine Abdeckung des steinernen Torpfostens am ehemaligen Friedhof in der Straße am Mühlenweg 1 in Hahnenbach. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Schäden vermutlich von einem LKW versursacht wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Bereits im Zeitraum vom 07.05. bis zum 08.05. kam es an dieser Stelle zu einer Beschädigung der steinernen Mauer des ehemaligen Friedhofs. Auch hier bestand der Verdacht, dass der Schaden von einem an der Örtlichkeit rangierenden LKW herbeigeführt wurde.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 erbeten.

