Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Hahnenbach (ots)

Am 07.07.2020 wurde gegen 19:30 Uhr festgestellt, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße Am Mühlenfels in Hahnenbach gegen ein Verkehrsschild gefahren ist und dieses und dessen Verankerung im Boden beschädigt hat. Am 06.07.2020 war das Schild noch in Ordnung. Es ist ein Fremdschaden von etwa 300 Euro entstanden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Daher wurden die Ermittlungen hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

