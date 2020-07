Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl an Rüttelplatte der Firma Wacker; Zeugenhinweise gesucht!

Bad Sobernheim, Dr.Herrmann-Straße (ots)

Im Zeitraum vom 03.07.2020 (12:15 Uhr) bis zum 07.07.2020 (07:00 Uhr) wurde von einer Straßenbaustelle in der Dr.-Herrmann-Straße in Bad Sobernheim eine Rüttelplatte entwendet. Die Vibrationsplatte war eigentlich durch die Schaufel eines Radladers gesichert, konnte aber dennoch entwendet werden. Die Baumaschine wiegt rund 160kg, hat einen Wert von 4.400EUR und ist von der Firma Wacker. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell