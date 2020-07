Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Beschädigung des Clubheims SC Bad Sobernheim

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht von Samstag 04.07. auf Sonntag 05.07. kam es zu Vandalismus am Clubheim des SC Bad Sobernheim im Staaren. Hierbei wurden durch unbekannte Täter mutwillig eine beschriftete Vereinslampe und mehrere andere Gegenstände beschädigt. Ferner konnte hier Müll und leere Flaschen Alkohol festgestellt werden die vermutlich durch den oder die Täter vor Ort hinterlassen wurden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens 400 Euro belaufen. Täterhinweise hierzu bitte an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752/1560.

