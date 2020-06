Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht vor Sparkasse

Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen Morgen wurde in der Zeit zwischen 09:45 und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sparkasse Bad Sobernheim mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkvorgang ein weißer Pkw Nissan X-Trail an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Dem Spurenbild nach dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw handeln.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

