Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Bad Sobernheim, Soonwaldstraße (ots)

Am 27.06.2020 gegen 17:15 Uhr ereignete sich in der Soonwaldstraße von Bad Sobernheim ein Verkehrsunfall zwischen einem 17-jährigen Kradfahrer und einem 52-jährigen PKW-Fahrer. Der PKW-Fahrer übersah hierbei beim Rückwärtsfahren den auf der Fahrbahn wartenden Kradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 17-jährige zu Boden und zog sich Prellungen und Schürfwunden am linken Unterschenkel zu. An den Fahrzeugen entstand lediglich leichter Sachschaden. Ein verständigter Rettungshubschrauber wurde glücklicherweise nicht benötigt. Der 17-jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

