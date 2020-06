Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mauer beschädigt und geflüchtet

Staudernheim (ots)

Am 26.06.2020 gegen 23:30 Uhr beschädigte ein roter VW Transporter in Staudernheim vermutlich beim Abbiegen in die Straße Am Wolfsgang die Sandsteinmauer des dortigen Anwesens. Anschließend flüchtete er laut Zeugen mit quietschenden Reifen in Richtung Ortsmitte. An der Mauer entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752 1560 zu melden.

