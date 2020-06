Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Bad Sobernheim, Im Wesentlich (ots)

Am 26.06.2020 gegen 11:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrradfahrer die Straße Im Wesentlich bergab in Fahrtrichtung der Staudernheimer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache blockierten sodann die Bremsen am Fahrrad. In Folge dessen stürzte der Fahrer zu Boden, wodurch er sich Gesichts- und Weichteilverletzungen zuzog. Nach Erstversorgung wurde der 24-jährige mittels Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik von Mainz geflogen. Genauere Angaben zu den Verletzungen sind derzeit nicht möglich. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell