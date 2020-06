Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Radfahrer prallt auf PKW

Odernheim am Glan (ots)

Am 25.06.2020 gegen 18:10 Uhr befuhr eine PKW-Fahrerin die Ortslage Odernheim am Glan in Richtung Rehborn. Ein 10-jähriger Junge folgte dem PKW mit seinem Fahrrad. Als der PKW verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies der Junge zu spät und prallte gegen das Heck des Fahrzeuges. Hierbei verletzte er sich leicht am Kinn, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. An PKW und Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

