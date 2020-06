Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Rollerfahrerin gerät in Gegenverkehr

Bärweiler (ots)

Am 25.06.2020 gegen 16:00 Uhr befuhr die Fahrerin eines Mofa-Rollers die L375 in der Ortslage Bärweiler. In einer scharfen Rechtskurve geriet sie vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit nach links. Dort prallte sie gegen einen entgegenkommenden PKW, wobei sie leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell