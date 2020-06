Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Jugendlicher schlief mit Schutzengeln im Gleisbett

Kirn (ots)

Am 24.06.2020, gegen 00:05 Uhr wurde über die Leitstelle der Deutschen Bahn in Karlsruhe gemeldet, dass ein Triebwagenführer im Bereich Kirn eine im Gleisbett liegende Person gesehen habe. Zu diesem Zeitpunkt war nicht bekannt, ob die Person von dem darüber hinweg rollenden Zug erfasst wurde. Die beiden Gleise wurden für den Bahnverkehr gesperrt. Kräfte der Polizei Kirn und des Rettungsdienstes begaben sich sofort zu der genannten Örtlichkeit. Vor Ort konnten die Einsatz - und Rettungskräfte eine männliche und noch immer schlafende Person antreffen, welche beim Eintreffen geweckt werden musste. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Person um einen alkoholisierten 15-jährigen handelte, der sich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewusst war, wie ihm geschah und insbesondere wie es ihm hätte geschehen können. Nach eigenen Angaben wollte er zu Fuß nach Hause gehen, sich dann aber ausruhen, ohne sich bewusst zu sein, wo er sich befunden habe. Der Minderjährige wurde nach eindringlichem Gespräch und der Verdeutlichung, dass man den heutigen Tag auch als zweiten Geburtstag ansehen könnte, an seinen Vater übergeben.

