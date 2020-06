Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Rollerfahrer unter Drogeneinfluss aber ohne Führerschein

Kirn (ots)

Am 23.06.2020, gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Funkstreife der Polizei Kirn eine 42-jährige, der Polizei nicht unbekannte, männliche Person im Bereich Altstadt in Kirn. Der Mann war zuvor noch mit einem Roller unterwegs, stellte diesen aber versteckt ab, bevor die Streife in antreffen konnte. Den Umstand der Fahrt räumte der Kontrollierte ein, darüber hinaus wurde er aber auch auf dem Roller fahrend videografiert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Person nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und der Roller auch keine Pflichtversicherung besaß. Bei einer Durchsuchung der Person wurde ein verbotenes Einhandmesser gefunden und sichergestellt. Im Weiteren ergaben sich bei dem Kontrollierten eindeutige Anzeichen die auf einen BTM-Konsum hindeuteten, was sich im Rahmen eines freiwilligen Urintests auch für die Stoffgruppen THC und Amphetamin bestätigte. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, welche ihm im Kirner Krankenhaus entnommen wurde. Gegen den 42-jährigen wurden wegen der oben genannten Verstöße Straf - und Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.

