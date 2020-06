Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kennzeichen entwendet

Hennweiler (ots)

In der Nacht vom 22.06.20 auf 23.06.20 entwendeten bislang unbekannte Täter in Hennweiler beide Kennzeichenschilder des Zulassungsbezirk Mayen (MY) eines PKW Seat. Die Clips zur Befestigung der Schilder an einer Kennzeichenhalterung wurden vor Ort zurückgelassen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell