Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

L234 Staudernheim-Oberstreit (ots)

Am 23.06.2020 gegen 07:30 Uhr befuhr eine 23-jährige PKW Fahrerin die L234 von Staudernheim in Richtung Oberstreit. Kurz vor der Ortslage Oberstreit fuhr sie auf einen vor ihr verkehrsbedingt abbremsenden Transporter auf und wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der PKW musste abgeschleppt und ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden werden.

