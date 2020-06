Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl an Fahrrad

Kirn (ots)

Gemäß Anzeigenerstattung eines 34-jährigen Geschädigten wurde in der Zeit vom 21.06.2020 23:00 Uhr bis zum 22.06.2020 16:00 Uhr, in der Kösliner Straße in Kirn, das Hinterrad seines Fahrrads entwendet bzw. getauscht. Sein Hinterrad sei mit einem Elektromotor ausgestattet gewesen. Das Hinterrad, dass der/die unbekannte/n Täter im Tausch montiert hätten, sei ein normales Rad ohne integrierten Elektromotor gewesen. Aktuell liegen keine Hinweise auf den/die Täter vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560) oder jede andere Polizeidienststelle melden.

