Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Kirn (ots)

Am heutigen Tag, gegen 14 Uhr befuhr der Fahrer eines Ford Ranger mit Anhänger den Lohweg in Richtung Kieselbrücke. Aufgrund mangelnder Ladungssicherung verlor er beim Abbiegevorgang einen Grillrost vom Anhänger und beschädigte hierdurch einen entgegenkommenden PKW. Der Fahrer des Ford Ranger setzte seine Fahrt jedoch fort ohne sich um den Schaden am anderen Fahrzeug zu kümmern. Nach Beendigung der Fahrt bemerkte der Fahrer des Ford jedoch den Verlust des Grillrostes und fuhr die Strecke auf der Suche nach dem Rost noch einmal zurück. Hierbei bemerkte er den Rost am Fahrbahnrand und wurde dort von der Beifahrerin des unfallbeschädigten Fahrzeuges angesprochen. Beide Fahrzeugführer begaben sich hierauf unverzüglich zwecks Verkehrsunfallaufnahme zur Kirner Polizei. Gegen den Fahrer des Ford Ranger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eröffnet über dessen Fortgang nun die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach zu entscheiden hat.

