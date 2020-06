Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trunkenheit im Verkehr

Martinstein (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde ein PKW in Martinstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfungen ergaben sich bei dem 31-jährigen griechischen Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Idar-Oberstein deutliche Anzeichen auf Alkoholbeeinflussung. Der Verdacht wurde durch eine Atemalkoholmessung in Höhe von 1,88 Promille bestätigt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

