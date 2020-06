Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht an Ampelkreuzung

Kirn (ots)

Am 17.06.2020 gegen 08:00 Uhr überquerte ein 28-jähriger mit seinem in einem Buggy sitzenden, 2-jährigen Kind den Halmer Weg in Richtung Altstadt. Ein dunkelgrüner PKW Kombi (vermutlich Opel Omega) kam aus Richtung des Halmer Weg, missachtete das für ihn angezeigte Rotlichtsignal und fuhr auf den Fußgänger zu. Dieser konnte durch einen Sprung die Kollision vermeiden, stürzte jedoch und der Kinderwagen kippte um. Das Kleinkind erlitt hierbei leichte Verletzungen im Gesicht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Altstadt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

