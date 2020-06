Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zeugenaufruf nach Sexueller Belästigung

Bad Sobernheim (ots)

In der Einkaufspassage rund um den Kapellenplatz in Bad Sobernheim kam es am Abend des 22.05.2020 zu mehreren unsittlichen Berührungen zum Nachteil von Frauen. An diesem Freitagabend wurden mehrere Frauen durch einen Mann unsittlich am Gesäß berührt. Der unbekannte Mann soll darüber hinaus vor der Tatausführung seine Opfer mit seinem Smartphone gefilmt haben. Beschreibung: etwa 180 cm groß, schlanke Statur und dunkelblonde Haare. Sollten Sie ein solches Vorgehen beobachtet haben oder wurden gar selbst Opfer einer unsittlichen Berührung, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizeiinspektion Kirn unter der Telefonnummer 06752-156-0.

