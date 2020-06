Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Kirn, Auf der Schanze (ots)

Am 15.06.2020 zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr wurde in Kirn, Auf der Schanze der Reifen eines dort geparkten PKW Audi beschädigt. Vermutlich wurde mit einem spitzen Gegenstand in die Lauffläche des Reifens gestochen. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

