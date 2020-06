Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Bad Sobernheim, Industriepark Pferdsfeld (ots)

Am 14.06.2020 gegen 16.30 Uhr befuhr der 21jährige Fahrer eines Quads mit amtlichem Kennzeichen den Zufahrtsweg in Richtung des ehemaligen Flugplatzgeländes/Tower, als er in Höhe der Kartbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrsschild prallte. Der Fahrer löste sich hierbei von dem Quad und überschlug sich. Er wurde schwer jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Das Quad kam schließlich stark beschädigt im angrenzenden Zaun zum Stehen. Der verletzte Quad-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei wurde erst über den Verkehrsunfall in Kenntnis gesetzt, als der verletzte Fahrer bereits abtransportiert war. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell