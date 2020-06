Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruchsdiebstahl

Bad Sobernheim, Dörndich (ots)

Im Zeitraum vom 13.06.2020, 12.00 Uhr bis 14.06.2020, 09.00 Uhr wurde an einer Lagerhalle auf dem Dörndich in Bad Sobernheim, in der Nähe des Wertstoffhofes, von bislang unbekannten Tätern versucht die Hallentore gewaltsam aufzubrechen. Durch die Hebelspuren an den verschiedenen Hallentoren und Türen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

