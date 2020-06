Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und PKW

Merxheim (ots)

Am Freitag, 12.06.2020 gegen 17:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten am Kreisel L232 in Merxheim. Hier befuhr ein 46-jähriger Fahrradfahrer den Kreisverkehr und wurde dort von einem 26-jährigen PKW Fahrer übersehen. Aufgrund dessen kam der Fahrradfahrer im Kreisverkehr zu Fall und verletzte sich dabei an den Oberarmen. Zudem wurde sein Fahrrad beim Sturz so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der PKW-Fahrer verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Der Sachschaden am Fahrrad dürfte mindestens bei ca. 1000 Euro liegen. Aufgrund von Zeugen, die den gesamten Verkehrsunfall beobachten konnten, konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen die den Verkehrsunfall ebenfalls beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden unter Tel.: 06752-1560.

