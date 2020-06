Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Hauskatze überfahren - Hinweise erbeten

Kirn (ots)

Am 11.06.2020 wurde in den frühen Morgenstunden auf der B 41 etwa 200 Meter vor der Abfahrt Kirn-Mitte (Fahrtrichtung Bad Kreuznach) eine braun-grau-getigerte Hauskatze überfahren. Sie verendete an Ort und Stelle. Die Polizeiinspektion Kirn erbittet Hinweise über das noch unbekannte beteiligte Fahrzeug und die Herkunft der Katze, die ein markantes Halsband trug.

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

