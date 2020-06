Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl von Weinbergsblättern

Weiler bei Monzingen (ots)

Zwischen Dienstag 09.06.2020 und Mittwoch dem 10.06.2020 kam es zu einem Diebstahl von mehreren Weinbergblättern an mehreren Weinreben in der Gemarkung Weiler bei Monzingen. Hier wurden durch unbekannte Täter mehrere Blätter vom Stock entwendet. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 500 Euro belaufen. Der eigentliche Geschädigte warnte zudem vor dem Verzehr der Weinbergblätter, da diese vor kurzem mit einem Pilzbekämpfungsmittel behandelt wurden und beim Verzehr daher eine Gesundheitsschädigung nicht auszuschließen ist. Hinweise zur Tat oder Täter nimmt die Polizei in Kirn unter 06752-1560 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell