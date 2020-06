Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung

Simmertal (ots)

In der Zeit vom 06.06.-07.06.2020 kam es in Simmertal in der Ulrich-Fabry-Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter haben an einer Haustür einen schwarzen Schriftzug, vermutlich mittels eines Permanentmarkers (sog. "Edding-Stift"), angeschrieben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 entgegen.

