Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Reifenstecher unterwegs - Hinweise erbeten

Kirn (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Gelände des städtischen Bauhofs an mehreren Einsatzfahrzeugen jeweils ein Reifen zerstochen. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

