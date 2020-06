Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zwei PKW zerkratzt

Bad Sobernheim (ots)

Am Sonntag, 07.06.2020 zwischen 02:00 und 18:00 Uhr kam es zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Leinenborner Weg. Dort waren ein dunkel grauer VW Golf und ein weißer Smart in einer Parkbucht auf Höhe der Hausnummer 71 abgestellt. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte dann dort die beiden PKWs an der Stoßstange und an der Heckklappe. Der Sachschaden dürfte sich pro PKW auf mindestens 300 Euro belaufen. Hinweise zur Tat oder zum Täter erbittet die Polizei Kirn telefonisch unter 06752/1560.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell