Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Sobernheim (ots)

Der 27-jährige Fahrer eines Pkw Mazda 3 war am Freitag gegen 23:10 Uhr auf der Landesstraße 232 zwischen Bad Sobernheim und Staudernheim unterwegs. Hierbei verlor er im Bereich einer scharfen Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, so dass dieses über die Gegenfahrbahn schleuderte, in die Leitplanke prallte und schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Der Fahrer und dessen 21-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass nicht nur überhöhte Geschwindigkeit unfallursächlich war. Der 27-Jährige stand zudem unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der totalbeschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

