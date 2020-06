Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Räuberische Erpressung

Bad Sobernheim (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 02.06.2020 um 23.45 Uhr in Bad Sobernheim in der Steinhardter Straße im Bereich der "Quellepavillons" zu einer räuberischen Erpressung. Ein bislang unbekannter Täter forderte zwei Frauen mehrfach vehement auf, ihr Bargeld herauszurücken. Eine Frau zeigte dem Täter ihr leeres Geldbörsenfach. Die zweite Frau griff zu ihrem Handy, um Hilfe herbeizurufen. Daraufhin wurde der Täter nervös und flüchtete. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 165-170 cm groß; schlank; sprach akzentfreies Deutsch; mitteleuropäische Erscheinung, dunkle, knielange Jogginghose; schwarzer Kapuzenpulli! Hinweise zu dem unbekannten Täter bitte an die Polizeiinspektion Kirn

